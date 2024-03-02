В Литве рассказали, когда начнут конфискацию авто с российскими номерами

В Литве предупредили владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза, до 11 марта. С этой даты соответствующие машины будут конфисковываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Таможню Литовской Республики .

В заявлении ведомства отмечается, что на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

"До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС", - говорится в сообщении таможенной службы страны.

Какие санкции к нарушителям

Как указывается в заявлении, с 11 марта лица, которые будут иметь машины с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства, и будут "привлекаться к ответственности, предусмотренной статьей 515 КУоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля".

Причина "дэдлайна" для авто

В таможенной службе напомнили, что Литва имплементирует Регламент Совета Европы. 833/2014, требования санкций, позволявшие до 2023 года 19 декабря регистрировать въехавшие в Евросоюз автомобили. С 2024 года 11 марта автомобили, зарегистрированные в РФ, не могут находиться на территории Литвы или должны пройти перерегистрацию до этого времени.

Какие исключения

Также отмечается, что исключение распространяется на граждан РФ, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в России по упрощенному проездному документу (СПД).

"Такой транзит через территорию Литвы не может длиться дольше 24 часов. Во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец. Если владельца в машине нет, транспортное средство на территорию Литвы не пустят", - добавили в таможне.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Как ранее заявила глава Минюста Латвии Инессе Либиня-Эгнере, правительство готовит законопроект об изменениях в законодательной базе, который не позволит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

При этом Болгария в начале октября решила закрыть границу для автомобилей с российскими номерами. Добавим, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Кроме того, Норвегия с 3 октября прошлого года ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковушек.