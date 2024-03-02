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Силы обороны с помощью дронов рассказали коллаборантам об их будущем, - ЦНС

Суббота 02 марта 2024 01:54
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Силы обороны с помощью дронов рассказали коллаборантам об их будущем, - ЦНС Фото: защитники предупредили коллаборационистов об ответственности (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Силы обороны распространили дронами агитационные материалы с предупреждением для коллаборантов об уголовной ответственности за их деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Для доставки сообщений были использованы специальные БПЛА, которые сбросили листовки в городе Сватово в Луганской области, а также в населенных пунктах временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей. Они содержат информацию об уголовной ответственности за коллаборационизм.

Кроме того, в листовках представители Сил обороны призывают украинцев, которые оказались в оккупации, во что бы то ни стало игнорировать "выборы президента РФ".

Силы обороны с помощью дронов рассказали коллаборантам об их будущем, - ЦНС

Фото: Центр национального сопротивления (sprotyv.mod.gov.ua)

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На днях стало известно, что Кремль завозит на оккупированные территории боевиков из Кубы и Нигерии.

Кроме того, захватчики глушат интернет и телефонную связь в оккупированных населенных пунктах. Таким образом захватчики имеют целью скрыть свои военные преступления.

Также оккупанты обязали установить флаг РФ на все учебные заведения, расположенные на захваченных территориях Украины.

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