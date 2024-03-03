В сети появились спутниковые снимки Авдеевки до и после оккупации

В сети появились спутниковые снимки Авдеевки Донецкой области до и после вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Донбасс Реалии"

На первых фото видно, как Авдеевка выглядела до полномасштабного вторжения России в Украину.

На последнем фото видна Авдеевка уже 17 февраля - в день, когда украинские войска вышли из города после 4 месяцев активного российского наступления на город.

История Авдеевки

Впервые россияне захватили Авдеевку еще в апреле 2014 года, однако военные Вооруженных сил Украины вытеснили их из города 28 июля того же года.

Однако с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Авдеевка всегда находилась под огнем, из-за своей максимальной близости с оккупированным Донецком.

Первые бои начались 24 февраля, однако ВСУ долго удавалось отбивать атаки врага.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В феврале Третья штурмовая бригада заявила, что ее военные передислоцировали в район города для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

По словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.