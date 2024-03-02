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Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"

Суббота 02 марта 2024 08:23
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Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов" Фото: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину 3-мя ракетами Х-59/Х-35 и 17-ю ударными дронами типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Согласно данным пресс-службы, враг атаковал:

  • 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей;
  • 17-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории российского Приморско-Ахтарска и крымской Балаклеи.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Во время боевой работы было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Днепропетровской областей.

"К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие", - добавляет пресс-служба.

Также Воздушные силы напоминают о том, что вчера, 1-го марта, около 09:00 на восточном направлении был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет планировал нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

Атака на Украину в ночь на 2 марта

Как и рассказывалось выше, этой ночью, российские террористы нанесли очередную воздушную атаку по территории Украины.

После 1 ночи в Одесской области прогремели взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.

Также взрывы около полуночи прогремели и в Харькове. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, в результате чего возник пожар. Также было зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждения гаражей. Согласно данным полиции Харьковской области, террористы атаковали "Шахедом" жилой район в административном центре и частный дом в поселке Великий Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.

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Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"
Атаковали с двух направлений. В Воздушных силах рассказали подробности атаки "Шахедов"
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