Нападали на прохожих. В Ивано-Франковске задержали банду хулиганов

В Ивано-Франковске задержали участников банды, нападавшей на прохожих. Видео с нападениями хулиганов появилось сегодня в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook .

"Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину - потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания", - рассказала Онищук.

Глава ОВА отметила, что совместно с руководством правоохранительных органов области она провела совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем.

Нападения на людей в Ивано-Франковске

Утром в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.

После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила о возбуждении уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.

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