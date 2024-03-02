В Одессе и области объявили траур по погибшим в результате российской атаки

Траур по погибшим в результате вражеского удара по многоэтажке объявили в Одессе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

"В связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки завтра в Одессе и области объявлен траур", - сообщил он.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе под завалами дома на уровне первого этажа обнаружили тело четвертой жертвы. Идет деблокация тела, на месте трагедии продолжают поисково-спасательные работы.

По состоянию на 13:00 известно о четырех погибших, среди жертв ребенок. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.

Обстрел Украины 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Было разрушено 18 квартир. Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, количество жертв в результате атаки возросло до трех человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка.

В Харькове ночью также был "прилет", город атаковали дроны. Были повреждены дома, вспыхнули два автомобиля.