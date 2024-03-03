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Авиаудар по Кураховому: среди раненых - дети

Курахово, Воскресенье 03 марта 2024 21:31
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Авиаудар по Кураховому: среди раненых - дети Фото: авиаудар по Курахово (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Среди пострадавших в результате сегодняшнего удара по Курахово Донецкой области есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным Клименко, в Курахово Донецкой области в результате российского удара по пятиэтажке пострадали дети.

"По состоянию на данный момент известно о 16 раненых людях, среди них 2 ребенка - 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов", - заявил министр.

Напомним, мы сообщали, что сегодня днем россияне сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Ночью кафиры четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Несколькими днями раньше под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

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Донецкая область Курахово Война России против Украины
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