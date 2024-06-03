Обстрел ДнепроГЭС и разрешение Франции на удары по РФ: новости за выходные

Российские военные обстреляли ДнепроГЭС, а французский лидер Эмануэль Макрон разрешил Украине использовать их оружие для ударов по РФ.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

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Обстрел ДнепроГЭС

В ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали две украинские ТЭС. Одной из них оказалась - ДнепроГЭС.

С самого утра в Запорожье перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, и движение плотиной решили не восстанавливать.

Разрешение от Франции на использование оружия

"Мы должны позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", - заявил Макрон.

Как пояснил анонимный французский офицер в разговоре с BBC, теперь у украинских военных есть разрешение на удары французскими ракетами Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях РФ.

Разведка Британии оценила, какое влияние будет иметь устранение Кремлем авторитетных командиров РФ

Британская разведка считает, что в коррумпированной системе армии РФ наказание за взяточничество является политическим инструментом борьбы.

Также в истории много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных.

Устранение Кремлем авторитетных российских командиров может испугать российских солдат, а командование сочтет повиновение режиму важнее компетентности, отмечает разведка.

В Хмельницкой области утонули двое подростков

В Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков.

Медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые не принесли результата.

Для поиска другого подростка были привлечены водолазы. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.

В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot

По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, вопросы передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии.

"Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", - сказал румынский премьер.

В то же время он отказался раскрыть любые подробности этого вопроса, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии.

Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты вне зависимости от приговора суда

"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле не имеет значения, мы выдвинем Дональда Трампа как нашего республиканского кандидата, и это то, что в конечном счете имеет значение", - заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп.

Шольц предупредил Путина

Как сказал немецкий канцлер Олаф Шольц на Восточногерманском экономическом форуме, Германия сегодня играет ведущую роль в присутствии НАТО в Балтийском регионе на границе с Россией.

"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Но этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России:мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - подчеркнул он.