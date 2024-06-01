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Обстрел ДнепроГЭС. Движение плотиной решили пока не восстанавливать, - Федоров

Запорожье, Суббота 01 июня 2024 15:23
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Обстрел ДнепроГЭС. Движение плотиной решили пока не восстанавливать, - Федоров Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сейчас все профильные службы в Запорожье работают над восстановлением движения по плотине ДнепроГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Сейчас все профильные службы в Запорожье работают над возобновлением движения плотиной ДнепроГЭС.

"Наш приоритет - безопасность жителей Запорожья. Так что делаем не только быстро, но и качественно и взвешенно", - сообщил глава ОВА,

Он пояснил, что после детального обследования последствий вражеского ракетного удара было принято решение не открывать движение плотиной на выходные дни.

"За это время должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения. Сообщать о выполнении работ. А пока советую пользоваться другими путями проезда между двумя берегами Запорожья", - добавил он.

Атака на ТЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали две украинские ТЭС.

Мы уже писали, что в Запорожье утром перекрыли движение из-за дамбы Днепровской ГЭС. Отметим, что станция уже была атакована россиянами в марте 2024 года.

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