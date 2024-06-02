Разведка Британии оценила, как повлияет устранение Кремлем авторитетных командиров РФ

Разведка напоминает, что 21 мая 2024 года российские СМИ сообщили о задержании генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58 общевойсковой армией РФ. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В июле прошлого года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Генерал раскритиковал компетентность решений руководства обороны РФ по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент".

В Британии заявляют, что в коррумпированной системе наказания за взяточничество являются политическим инструментом борьбы. Также в истории есть много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных.

"Как командующий армией Попов в общем считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше компетентности и харизма", - говорится в сводке.