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Разведка Британии оценила, как повлияет устранение Кремлем авторитетных командиров РФ

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 16:22
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Разведка Британии оценила, как повлияет устранение Кремлем авторитетных командиров РФ Фото: российский генерал Иван Попов (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Устранение Кремлем авторитетных российских командиров может испугать российских солдат, а командование сочтет повиновение режиму важнее компетентности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии Twiiter(X).

Разведка напоминает, что 21 мая 2024 года российские СМИ сообщили о задержании генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58 общевойсковой армией РФ. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В июле прошлого года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией, которая дислоцировалась на Запорожском направлении. Генерал раскритиковал компетентность решений руководства обороны РФ по ведению войны. Затем он также раскритиковал решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент".

В Британии заявляют, что в коррумпированной системе наказания за взяточничество являются политическим инструментом борьбы. Также в истории есть много случаев, когда российский режим использовал обвинения в коррупции, реальные или вымышленные, чтобы устранить или наказать внутренних критиков или неугодных.

"Как командующий армией Попов в общем считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше компетентности и харизма", - говорится в сводке.

Предыстория

В момент летнего контрнаступления на юге Украины среди российского военного руководства произошел так называемый бунт. Активным его участником был российский генерал Иван Попов, командующий силами 58-й оккупационной армии.

Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и бездействия и "обезглавления армии". При этом Попов делал это публично.

В июле 2023 года Попов был уволен с должности командующего 58-й армией.

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