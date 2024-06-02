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Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске, - BBC

Париж, Воскресенье 02 июня 2024 15:38
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Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске, - BBC Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина должна иметь право бить по военным объектам на территории РФ, можно трактовать как "зеленый свет" на удары по российским аэродромам ракетами Scalp (Storm Shadow).

Об этом сказал анонимный французский офицер военной авиации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

"Мы должны разрешить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", - говорил на прошлой неделе Макрон.

Как пояснил французский офицер в разговоре с BBC, теперь у украинских военных есть разрешение на удары французскими ракетами Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях РФ.

Однако, по словам офицера, такие операции будут ограничены, поскольку Украина еще не получила истребители F-16, а советские бомбардировщики Су-24, оснащенные ракетами Scalp, должны будут очень близко подходить к границе с Россией, что будет делать их уязвимыми для российской ПВО.

Scalp - это французская версия крылатых ракет Storm Shadow, которые являются совместной разработкой Британии и Франции. Французские и британские версии ракеты в целом идентичны. Различия состоят только в программном обеспечении и самолетах, которые могут их переносить.

Операционная дальность ракет Scalp, заявленная разработчиком, составляет 560 км. Однако есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью до 290 километров и меньшей боевой частью.

Удары Украины по РФ

На прошлой неделе ряд стран НАТО дали свое добро на удары Украины их оружием по российской территории, что с начала полномасштабного вторжения фактически было табу. Среди таких стран - Франция, США и Германия. Британия свое разрешение дала еще в начале мая.

Однако США разрешили украинской армии избивать американским оружием только по целям в приграничных районах. Сначала говорилось только о Харьковской области, но затем представитель Белого дома уточнил, что речь идет и о других приграничных регионах.

Больше о том, как разрешение на удары по РФ западным оружием может помочь украинской армии, - читайте в материале РБК-Украина.

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Франция Эммануэль Макрон ВСУ Ракеты Война России против Украины
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