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ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Украина, Суббота 01 июня 2024 22:37
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ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии Фото: Россия потеряла рекордное количество артиллерии в мае (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество артиллерии, которую Россия теряла за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", - говорится в публикации Минобороны на странице Twitter.

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Также в мае российская армия потеряла 38940 своих солдат на войне против Украины. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.

Напомним, по данным Генштаба, вчера украинские военные уничтожили более 1100 российских оккупантов. Общие потери РФ в войне против Украины уже составляют 508 780 солдат.

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