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В Запорожье после ночной атаки перекрыли движение по Днепровской ГЭС: детали

Суббота 01 июня 2024 06:58
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В Запорожье после ночной атаки перекрыли движение по Днепровской ГЭС: детали Фото: ДнепроГЭС с высоты птичьего полета (uhe.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В Запорожье из-за ночных атак временно перекрыли движение через Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Запорожской области.

Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская), а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.

Что произошло?

Около трех часов ночи, 1 июня, враг атаковал Запорожье. В городе были слышны взрывы. По информации Министра энергетики Украины Германа Галущенко, враг атаковал энергообъекты.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров также подтвердил российские атаки и попадания в энергообъект.

«Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы", - написал Федоров в своем Telegram.

Напомним, 30 марта в Запорожье сменили организацию дорожного движения Вантовым мостом. Там разрешили двустороннее движение. Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, все для того, чтобы разгрузить дамбу ДнепроГЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ракетной атаки России в Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры .

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