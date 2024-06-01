В Запорожье после ночной атаки перекрыли движение по Днепровской ГЭС: детали
В Запорожье из-за ночных атак временно перекрыли движение через Днепровскую ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Запорожской области.
Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская), а также через Новые мосты и Хортицкий район.
Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.
Что произошло?
Около трех часов ночи, 1 июня, враг атаковал Запорожье. В городе были слышны взрывы. По информации Министра энергетики Украины Германа Галущенко, враг атаковал энергообъекты.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров также подтвердил российские атаки и попадания в энергообъект.
«Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы", - написал Федоров в своем Telegram.
Напомним, 30 марта в Запорожье сменили организацию дорожного движения Вантовым мостом. Там разрешили двустороннее движение. Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, все для того, чтобы разгрузить дамбу ДнепроГЭС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ракетной атаки России в Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры .