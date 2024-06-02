В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot, - премьер

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Эта система могла бы прикрывать и румынскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление румынского премьера Марчела Чолаку в интервью euronews.

По словам Чолаку, вопрос передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии. "Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", - сказал румынский премьер. В то же время он отказался раскрыть любые подробности этого вопроса, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии. "Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет ослабляющим безопасность Румынии", - подчеркнул Чолаку.