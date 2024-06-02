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В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot, - премьер

Румыния, Воскресенье 02 июня 2024 20:43
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В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot, - премьер Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Эта система могла бы прикрывать и румынскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление румынского премьера Марчела Чолаку в интервью euronews.

По словам Чолаку, вопрос передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии.

"Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", - сказал румынский премьер.

В то же время он отказался раскрыть любые подробности этого вопроса, поскольку это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии.

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет ослабляющим безопасность Румынии", - подчеркнул Чолаку.

Системы ПВО для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для закрытия неба над Украиной нужно 25 систем Patriot. Пока Украина уже знает, где можно взять 7 систем. Одну из них пообещала передать Германия.

В Румынии уже длительное время говорят о передаче Украине своей системы Patriot. Однако ранее премьер Чолаку рассказывал, что против такого шага выступает министр обороны Румынии.

Однако в конце мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. Однако, как отмечал президент, передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.

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