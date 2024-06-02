Еще более 1000 захватчиков, 33 ББМ и 25 танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: за сутки Силы обороны ликвидировали более 1000 российских захватчиков (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 1 на 2 июня, составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 509 860 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.