ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, - Федоров

Запорожье, Суббота 01 июня 2024 21:23
UA EN RU
ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, - Федоров Архивное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ракетной атаки Российской Федерации по Запорожью в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВД Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии, перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Сегодня для объезда используется два моста на которых налажена логистика в обе стороны. Выходные пока будем так", - сказал Федоров.

Глава Запорожской ОВА отметил, что возобновить движение по плотине сразу не удалось.

"Будем консультироваться со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами дополнительно для того, чтобы если открывать движение по ДнепроГЭСу, то оно должно быть безопасным. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через плотину", - отметил он.

Атака на ДнепроГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали две украинские ТЭС. С самого утра в Запорожье перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС.

Отметим, что станция уже была атакована россиянами в марте 2024 года.

Ранее сегодня Федоров сообщил, что движение по плотине решили пока не восстанавливать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет