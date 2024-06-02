В Хмельницкой области утонули двое подростков

Сегодня, 3 июня, в Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня днем спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки. Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.