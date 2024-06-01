Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Донецкой области: карты ISW
Российские захватчики продвинулись в Донецкой области вблизи Авдеевки и в Красногоровке, к западу от Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 31 мая.
Операция №1 - Харьковская область
31 мая российские войска незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанска.
Министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что оккупанты заставили украинские силы отступить на 8-9 км на севере Харьковской области в мае, что согласуется с самым дальним, по оценкам ISW, российским продвижением вблизи Липцев.
Операция №2 - Луганская область
31 мая российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
Оккупанты продолжали наступательные действия:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
- восточнее Купянска вблизи Петропавловки;
- северо-западнее Сватово возле Степной Новоселовки, Ивановки, Берестового;
- к западу от Сватово возле Мясожаровки и Андреевки;
- юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки и Новоегоровки;
- северо-западнее Кременной близ Макеевки;
- к западу от Кременной возле Тернов;
- к югу от Кременной возле Дибровы и Серебрянского леса.
Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, 31 мая заявил, что российские войска усилили попытки найти слабые места в украинской обороне, но эта активизация привела лишь к большим потерям российской техники и живой силы.
Операция №3 - Донецкая область
31 мая российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Бои продолжались:
- северо-восточнее Часова Яра вблизи Богдановки;
- к северу от Часова Яра у Калиновки;
- к востоку возле Ивановского;
- в восточном Часовом Яру;
- юго-восточнее Андреевки и Клещиевки.
Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки).
Бои продолжались:
- к северо-западу от Авдеевки у Калинового, Новоалександровки, Очеретино, Сокила, Евгеньевки, Прогресса, Новоселовки Первой;
- к западу от Авдеевки возле Яснобродовки, Нетайлово, Уманского;
- юго-западнее Авдеевки близ Невельского.
Российские войска недавно продвинулись западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, показывают, что захватчики продвинулись к зданию городского совета в центре Красногоровки (к западу от Донецка).
Бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного.
31 мая продолжались позиционные боевые действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
Позиционные боевые действия продолжались вблизи Старомайорского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).
"Южная ось"
Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
30 и 31 мая российские войска штурмовали в районе Работино, Вербового (восточнее Работино), Малой Токмачки, Малых Щербаков (к северо-западу от Работино) и Новоандреевки (к северо-западу от Работино).
30 и 31 мая российские войска продолжали наступление на восточную (левобережную) Херсонскую область в районе Крынок и в дельте Днепра в районе острова Нестрига, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Ситуация на фронте по сводке Генштаба
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. За сутки произошло 81 боевое столкновение. Тяжелее всего – на Покровском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.