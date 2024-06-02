На Кураховском направлении у врага значительные потери: обновленная ситуация на фронте
На фронте за минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, а с начала текущих суток - уже 29 боевых столкновений. На Кураховском направлении у российских войск значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ,
На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Старицы. Ситуация контролируется. По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек.
На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.
На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений: три атаки врага отбиты, два боя продолжаются.
На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения. Противник успеха не имеет.
На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, три - продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потери позиций не допущены. По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 оккупантов убитыми и ранеными.
С начала суток на Времивском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.
Также безуспешна была попытка российских оккупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения по плацдарму в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.
Наступление РФ в направлении Харькова
В течение трех недель российские оккупанты пытаются прорваться сквозь оборону украинских войск на севере Харьковской области. Пока оккупанты захватят примерно 30% города Волчанск, они увязли в уличных боях.
Местные власти отмечают, что может также быть угроза активизации оккупантов в направлении города Золочев. Но Силы обороны отмечают, что пока не фиксируют такой активности врага.
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