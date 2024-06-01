Россияне обстреляли две украинские ГЭС: что известно о последствиях

Российские захватчики атаковали две украинские гидроэлектростанции в ночь на 1 июня. Последствия обстрелов ликвидируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидроэнерго".

Как отмечается, также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями. Зафиксированы критические повреждения оборудования. Специалисты работают над ликвидацией последствий.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС.

Следует добавить, что "Укргидроэнерго" не называет, какие ГЭС были атакованы. Однако известно, что в Запорожье утром 1 июня перекрыли движение через дамбу Днепровской ГЭС. Эта станция была атакована россиянами в марте 2024 года.