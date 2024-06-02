Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил российского диктатора Владимира Путина, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории, если это потребуется.

Как сказал Шольц на Восточногерманском экономическом форуме, Германия сегодня играет ведущую роль в присутствии НАТО в Балтийском регионе на границе с Россией.

"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Но этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - отметил немецкий канцлер.

Он добавил, что дипломатия может быть успешной только с позиции силы. Поэтому, по словам Шольца, очень важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые бросятся на их защиту в случае российского нападения.