Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил российского диктатора Владимира Путина, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории, если это потребуется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сказал Шольц на Восточногерманском экономическом форуме, Германия сегодня играет ведущую роль в присутствии НАТО в Балтийском регионе на границе с Россией.
"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Но этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - отметил немецкий канцлер.
Он добавил, что дипломатия может быть успешной только с позиции силы. Поэтому, по словам Шольца, очень важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые бросятся на их защиту в случае российского нападения.
"Этот месседж для нас. Но это тоже месседж для России. Потому что доверие к этому обещанию, конечно, также является частью расчетов России", - сказал Шольц.
Российские провокации в отношении НАТО
В мае российское минобороны предложило правительству РФ в одностороннем порядке "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. После огласки документ пропал с сайта российского правительства.
На этом российские провокации не прекратились и россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва, протекающей по границе между РФ и Эстонией.
Как предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, такими действиями Россия сигнализирует, что может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.
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