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Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО

Германия, Воскресенье 02 июня 2024 21:12
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Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил российского диктатора Владимира Путина, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории, если это потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сказал Шольц на Восточногерманском экономическом форуме, Германия сегодня играет ведущую роль в присутствии НАТО в Балтийском регионе на границе с Россией.

"И поскольку угроза со стороны России будет продолжаться, мы и другие союзники решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и разместить там целую бригаду на постоянной основе в будущем. Но этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от атак", - отметил немецкий канцлер.

Он добавил, что дипломатия может быть успешной только с позиции силы. Поэтому, по словам Шольца, очень важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые бросятся на их защиту в случае российского нападения.

"Этот месседж для нас. Но это тоже месседж для России. Потому что доверие к этому обещанию, конечно, также является частью расчетов России", - сказал Шольц.

Российские провокации в отношении НАТО

В мае российское минобороны предложило правительству РФ в одностороннем порядке "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. После огласки документ пропал с сайта российского правительства.

На этом российские провокации не прекратились и россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва, протекающей по границе между РФ и Эстонией.

Как предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, такими действиями Россия сигнализирует, что может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.

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НАТО Олаф Шольц
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