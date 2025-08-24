Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим офицерам новые звания
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. Новые звания получили также офицеры ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №641.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрею Викторовичу - начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Звание бригадного генерала получили:
- заместитель командующего Национальной гвардии Алексей Осипенко,
- первый заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Олег Воеводин,
- командир 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Валерий Курач;
- командир 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ Евгений Кураш;
- начальник штаба - заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Андрей Ткачук.
Также глава государства присвоил новые звания и другим должностным лицам:
- специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Александру Ганже - начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области;
- специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Артему Астахову - начальнику Главного управления ГСЧС в Харьковской области;
- звание генерал-майора бригадному генералу Александру Птице - начальнику Восточного регионального управления ГПСУ;
- звание генерал-майора бригадному генералу Сергею Голубцову - заместителю командующего Воздушных сил ВСУ;
- звание генерал-майора бригадному генералу Олегу Луговскому - первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины.
Напомним, на днях Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Полковник Нацгвардии Денис Прокопенко "Редис" был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.