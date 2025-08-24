Зеленский присвоил начальнику Генштаба и другим офицерам новые звания

Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ Андрею Гнатову. Новые звания получили также офицеры ВСУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №641.