ЧС в энергетике. Какие ограничения сняты и что изменилось для украинцев

Чрезвычайную ситуацию в энергетике ввели в Украине на прошлой неделе. Из-за последствий обстрелов и сильных морозов ситуация со светом в стране, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.

Подробнее о том, какие изменения ввели в Украине и что происходит со светом - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

ЧС в энергетике объявлено с прошлой недели из-за морозов и последствий обстрелов,

одна из худших ситуаций в Киеве,

комендантский час ослаблен , чтобы украинцев круглосуточно могли добраться до пунктов обогрева,

, чтобы украинцев круглосуточно могли добраться до пунктов обогрева, бизнес может работать круглосуточно, если есть Пункт несокрушимости,

в Киеве Bolt и Uklon будут работать в комендантский час ,

, 24/7 могут работать магазины, аптеки, АЗС, ТРЦ.

Фото: как изменились правила комендантского часа (инфографика РБК-Украина)

ЧС в энергетике

В среду, 14 января, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Уже на следующий день такое решение было принято.

Фото: в Украине действует ЧС в энергетике (инфографика РБК-Украина)

Также был сформирован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Его возглавил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как сообщала премьер Юлия Свириденко, Кабмин запустил постоянно действующие штабы: общегосударственный и отдельный для Киева и Киевской области.

Отметим, в комментарии РБК-Украина эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев допускает, что ЧС в энергетике может продолжаться вплоть до конца отопительного сезона.

Комендантский час

Комендантский час было решено ослабить. Это нужно для того, чтобы украинцы, при необходимости, могли в любое время добраться до пункта обогрева или пункта несокрушимости.

Во время действия комендантского часа разрешено:

движение частного транспорта,

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах. В частности, это касается и ТРЦ, при условии, что они обеспечивают функции пунктов несокрушимости или обогрева. Такие места должны иметь: отопление, автономное электропитание, стабильную связь.

Но это не могут быть развлекательные заведения.

Штаб по ликвидации последствий ЧС или ОВА могут дополнительно смягчать правила комендантского часа.

Нововведения и работа бизнеса 24/7

Одним из главных нововведений является работа бизнеса в комендантский час - фактически круглосуточно. Однако, это возможно при наличии Пунктов несокрушимости. Поэтому, при этом условии 24/7 работать смогут:

магазины,

аптеки,

АЗС,

учреждения сферы услуг,

ТРЦ.

Отметим, например в Киеве уже было объявлено, что такси Bolt и Uklon будут работать в комендантский час.

Школы на каникулы?

Также было принято решение об образовательном процессе. В частности, в Киеве зимние каникулы в школах должны продолжаться до 1 февраля. Это не касается детских садов.

Другие же регионы должны определить формат - или перейти на дистанционное обучение, или продлить зимние каникулы до 1 февраля.

Что решили относительно работы школ в регионах Украины - читайте в отдельном материале.

Пункты несокрушимости

По всей стране развернуты более 10 тысяч пунктов несокрушимости, более 1,2 тысячи из них - в Киеве. Их работа находится под контролем чиновников.

Профильные ведомства следят за их укомплектованностью, наличием генераторов, связи, топлива и расходных материалов.

В Кабмине также отмечали, что на период ЧС в энергетике в пунктах несокрушимости организовывается питание.

Что со светом?

Свириденко на прошлой неделе сообщала, что дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры. Это позволит обеспечить постоянный обогрев.

Кроме того, по решению Кабмина, все ОВА и КГВА должны были сократить потребление электроэнергии. Речь идет об ограничении наружного освещения зданий, подсветке рекламы, уличном освещении.

Ситуация в энергетике на 19 января

По данным Минэнерго, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ограничения действуют по всей Украине.



Ночью РФ атаковала энергетику в нескольких областях, фиксируют обесточивание в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

В Киеве и области ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы. В Киеве продолжаются аварийные отключения света, графики не работают.

Отметим, вчера, гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснял, что Киев сейчас в режиме экстренных отключений, но ситуация по районам отличается.

Он также сообщил, что ситуация в энергосистеме изменилась - сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей. Это означает, что максимальные интервалы в 7 часов без света пока неактуальны. В целом же отключения теперь могут длиться более 16 часов.

Фото: отключения могут длиться более 16 часов (инфографика РБК-Украина)

"Да, отсутствие света более 16 часов - это ужасно. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - пояснил он.