Украинская армия возвращает Донбасс: Новомихайловка снова под контролем ВСУ

Украинские военные успешно восстановили контроль над Новомихайловкой в Донецкой области, выбив оккупантов и закрепив позиции на направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии, а украинские флаги возвращаются туда, где и должны быть.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и дронов украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении .

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Известно, что подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

По данным разведки, успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады.

Украина возвращает свои территории

Напомним, что сегодня, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что на Донбассе украинские защитники достигли положительных результатов.

Президент уточнил, впереди российских оккупантов ждут неприятные "сюрпризы".

Через некоторое время после его заявления главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили сразу три села на Донбассе. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что вчера в ВСУ рассказали, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.