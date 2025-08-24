Новый пакет от Канады: что Украина получит кроме ПВО и дронов
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Канады Марка Карни.
На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада обязалась предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи, а сегодня, 24 августа, премьер-министр объявил, что правительство Канады распределяет это финансирование следующим образом:
- 835 миллионов долларов на закупку ряда критически важного оборудования для Украины, включая бронетехнику, медицинское оборудование, запасные части, стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также дополнительные возможности использования беспилотников,
- примерно 500 миллионов долларов на закупку пакета военного оборудования из списка приоритетных потребностей НАТО для Украины, поставляемого из Соединенных Штатов, для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины,
- 220 миллионов долларов на приобретение беспилотников, средств борьбы с беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы, включая инвестиции в совместные предприятия между украинской и канадской промышленностью, в соответствии с Письмом о намерениях по совместному производству оборонных материалов между Канадой и Украиной,
- 165 миллионов долларов на поддержку текущей работы Канады в рамках Коалиций оборонных возможностей Контактной группы по вопросам обороны Украины, включая усилия по обеспечению критически важных возможностей для Вооруженных сил Украины.
- 100 миллионов долларов на поставку боеприпасов и взрывчатки через Чешскую инициативу по боеприпасам.
Премьер-министр также объявил о дополнительном пакете помощи на сумму более 31 миллиона долларов для гуманитарной помощи и инвестиций в инициативы по противодействию цифровым атакам и постоянно меняющимся угрозам украинской демократии.
Заметим, что в течение сегодняшнего визита Карни в Киев он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министрами Кабинета министров Украины.
Напомним, что в День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Он заявил об усилении поддержки Украины.
Кроме того, заметим, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.