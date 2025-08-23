ua en ru
Политика
Зеленый Гай под контролем. ВСУ отбили еще одно село на Донбассе

Суббота 23 августа 2025 21:01
Зеленый Гай под контролем. ВСУ отбили еще одно село на Донбассе Фото: несмотря на потерю, россияне продолжают попытки снова оккупировать Зеленый Гай (Getti Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины остановили врага и восстановили контроль над селом Зеленый Гай Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОСГВ "Днепр".

"Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время военные отметили, что по состоянию на 23 августа, россияне продолжают активные попытки вернуть этот населенный пункт себе, а также остальные населенные пункты Донецкой области на Восточном направлении.

Однако в ОСГВ "Днепр" отметили, что ВСУ стоят стойко, и в День государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом.

"Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника. Слава Украине и мужественным воинам, которые ее защищают", - добавили военные.

Кроме того, они поздравили украинцев с Днем государственного флага, отметив, что это число независимости и территориальной целостности.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, 11 августа аналитический проект DeepState сообщил, что россияне прорвались в районе Доброполья. Согласно их данным, враг приблизился к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

Параллельно в ОСГВ "Днепр" подтвердили, что на этом направлении противник действует малыми группами, пытаясь использовать численное преимущество и обходить первую линию обороны.

Вскоре в Генштабе ВСУ сообщили, что с 4 по 16 августа ВСУ зачистили в Донецкой области ряд населенных пунктов. Среди них: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Потом главком ВСУ Александр Свирский тоже заявил, что россияне пытались развить успех у Доброполья. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" армии РФ сменилось на отчаяние.

Кроме того, 21 августа он сообщил, что ВСУ зачистили 6 населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

Подробнее о ситуации вокруг Доброполья - читайте в материале РБК-Украина.

