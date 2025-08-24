ua en ru
Неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: возник пожар

Воскресенье 24 августа 2025 09:24
Неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: возник пожар Фото: Порт Усть-Луга атаковали дроны в Ленинградской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов на порт Усть-Луга.

По его словам, инцидент произошел утром, и во время атаки было уничтожено десять БПЛА.

Обломки дронов вызвали возгорание на терминале НОВАТЭК.

На месте работают подразделения пожарных и МЧС. По предварительным данным, люди не пострадали.

Из-за ситуации временно приостановлен прием рейсов в аэропорту Пулково. Местные власти проводят оценку ущерба и уточняют обстоятельства происшествия.

Реакция ЦПД

Коваленко, заявил, что РФ под массированной атакой.

"Порт Усть-Луга, различная другая инфраструктура врага, задействованная в экономике войны также страдает",- сказал он.

Атаки неизвестных дронов на Россию

Напомним, что 7 августа под атакой дронов оказалась также Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.

Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожные станции.

