В центре Киева завтра ограничат дорожное движение: в чем причина

В понедельник, 25 августа, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 25 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Кроме того, там призвали людей учесть эту информацию при перемещении.

В Управлении также напомнили, что согласно закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положения "О государственном протоколе и церемониале Украины", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.