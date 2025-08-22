ua en ru
Украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод "Дружба" (видео)

Пятница 22 августа 2025 01:10
Украинские дроны повторно вывели из строя нефтепровод "Дружба" (видео) Фото: командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Валерий Савицкий

В российском городе Унеча (Брянская область) запущенные из Украины дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, входящую в систему нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра").

Он отметил, что перекачивающую станцию "Унеча" обстреляли дроны 14 полка Сил беспилотных систем.

"НПС "УНЕЧА" - пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов", - написал он.

"Мадяр" также обнародовал видео пожара после дроновой атаки.

Атака на нефтепровод "Дружба"

В ночь на 18 августа в Тамбовской области Силы беспилотных систем атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское". В месте поражения вспыхнул масштабный пожар.

После удара магистральный нефтепровод "Дружба" полностью остановил перекачку нефти.

Правительство Венгрии заявило, что страна якобы осталась без российской нефти и пригрозило остановить продажу Украине электроэнергии.

Однако в Еврокомиссии отметили, что поражение НПС "Никольское" не влияет на Словакию и Венгрию.

