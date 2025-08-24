ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Украинские защитники провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", - отметил Сырский.
Во время поездки главком наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.
"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым собратьям и сестрам за их подвиг в эти большие, решающие дни". - сообщил он.
В то же время Сырский отметил, что отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.
"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", - добавил главнокомандующий.
Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что на Донбассе украинские защитники достигли положительных результатов.
Как он уточнил, впереди российских оккупантов ждут неприятные "сюрпризы".
Стоит добавить, что вчера в ВСУ рассказали, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.
Также ранее украинские воины зачистили сразу шесть пунктов в Донецкой области. Силы обороны продолжают стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступлении.
Кроме этого, сегодня ранее сообщалось, что украинские разведчики ко Дню независимости Украины прислали россиянам посланием. Воины массово доставили россиянам "полевую почту".