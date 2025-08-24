ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали

Украинские защитники провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление - там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага - не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг", - отметил Сырский.

Во время поездки главком наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым собратьям и сестрам за их подвиг в эти большие, решающие дни". - сообщил он.

В то же время Сырский отметил, что отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопрос о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", - добавил главнокомандующий.