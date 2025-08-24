У Трампа одобрили продажу Украине более трех тысяч авиационных ракет ERAM, - WSJ

Администрация Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition. Они должны поступить примерно через шесть недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от двух должностных лиц США, пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, в основном финансируется европейскими странами. Его передача была отложена до завершения встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время, несколько американских чиновников сообщили, что применение ERAM с дальностью от 240 до 450 км может потребовать согласования Пентагона.

Несмотря на то, что Штаты официально не объявили планов по новым поставкам этих ракет, другие виды вооружений, которые европейские правительства закупают у США, могут помочь Украине в пределах собственных границ. В частности, среди них - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - это американская зенитная управляемая ракета, созданная на базе семейства Standard Missile (SM), которая входит в состав системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ее особенностью является универсальность: она способна поражать не только воздушные цели (самолеты, крылатые ракеты), но и баллистические ракеты на конечном участке траектории и даже надводные корабли. Благодаря комбинации активной радиолокационной головки самонаведения и системы наведения через радар корабля, SM-6 обеспечивает поражение целей на большом расстоянии и высокой скорости.

Ракета SM-6 ERAM имеет дальность более 240 км и может развивать скорость до Mach 3,5, что позволяет ей перехватывать скоростные цели. Она используется ВМС США с 2013 года и уже прошла ряд модернизаций, которые повысили ее эффективность против гиперзвуковых угроз.

SM-6 интегрируется в пусковые установки Mk 41 VLS, что позволяет развертывать ее на крейсерах и эсминцах класса Aegis. Эту ракету часто называют "три-в-одном", поскольку она сочетает функции зенитного, противоракетного и противокорабельного оружия.