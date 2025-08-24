Сийярто призвал Зеленского перестать "угрожать Венгрии"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Отметим, что украинские дроны несколько раз атаковали российский трубопровод "Дружба", который перекачивает нефть из РФ в Европу. В частности, в Венгрию и Словакию. После этих атак перекачка прекратилась.

Сегодня во время пресс-конференции Зеленский отвечая на вопросы заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами. Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии - будет связано с позицией Будапешта. В связи с этим и появилась реакция Сийярто.

"Владимир Зеленский использовал национальный праздник Украины как способ жестко угрожать Венгрии. Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента", - пишет Сийярто.

Он отметил, что Будапешт считает суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики, поэтому уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и ожидает того же от других.

Дальше Сийярто вновь пожаловался на украинские атаки, приписав сюда "нарушение суверенитета" Венгрии.

"Украина в последние дни совершила серьезные атаки против безопасности наших энергоснабжения, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета", - говорит глава венгерского МИД.

Также он очередной раз обвиняет Украину, что Киев своими атаками ссылается на ситуацию с войной. Кроме того, Сийярто вновь говорит, что Венгрия не имеет отношения к этой войне.

В конце своего поста дипломат обратился с призывом "прекратить угрожать".

"Призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью", - резюмировал он.