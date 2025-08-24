Есть очень позитивные результаты. Зеленский заявил о "сюрпризах" для РФ на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

"Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для "русских". Я думаю, что главком позже сообщит все детали", - подчеркнул президент.

Ситуация на фронте

Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали почти 180 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на:

Лиманском,

Краматорском,

Покровском,

Новопавловском направлениях.

Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Также ранее украинские воины зачистили шесть пунктов в Донецкой области. Силы обороны продолжают стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

Кроме этого, ранее сегодня, украинские разведчики ко Дню независимости Украины прислали россиянам посланием. Воины массово доставили россиянам "полевую почту".

А еще ранее пограничники показали, как уничтожили колонну оккупантов на мотоциклах.