Россияне обстреляли еще один промышленный объект в Краматорске: есть разрушения

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли предприятие в Краматорске Донецкой области. В результате удара есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.

"Беспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли очередное промышленное предприятие города", - отметил городской голова. По его словам, в результате обстрела жертв нет. Однако оккупанты нанесли разрушения промышленному объекту.