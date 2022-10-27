ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли еще один промышленный объект в Краматорске: есть разрушения

Новина українською →
Краматорск, Четверг 27 октября 2022 09:01
Россияне обстреляли еще один промышленный объект в Краматорске: есть разрушения Фото: оккупанты 27 октября обстреляли Краматорск (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли предприятие в Краматорске Донецкой области. В результате удара есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.

"Беспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли очередное промышленное предприятие города", - отметил городской голова.

По его словам, в результате обстрела жертв нет. Однако оккупанты нанесли разрушения промышленному объекту.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Бахмута Донецкой области, еще два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Обстріл Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Энергетическая тревога. Как узнать график отключения света по областям
Энергетическая тревога. Как узнать график отключения света по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов