Может направлять HIMARS. В Украине разработали новый современный БПЛА (видео)
В Украине разработали новый, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании-разработчика "Укрспецсистемс".
"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-службе, двойная гордость, что это украинский беспилотник - от идеи до производства.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Достоинства "ШАРК"
- может быть использован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS;
- имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
- позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.
Технические характеристики "ШАРК":
- Время полета - более 2 часов,
- Дальность связи - 60 км;
- Практический потолок - 2000 м;
- Камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
- Взлетная масса - 10 кг;
- Размах крыльев - 1,91 м;
- Время развертывания - 15 минут;
- Температура эксплуатации - от -15 С до +50 С;
- Метод шифрования - AES256;
- Крейсерская скорость - 70-90 км/ч;
- Максимальная скорость полета - 150 км/ч;
- Скорость сваливания - 60 к м/ч;
- Способ взлета - катапульта;
- Способ посадки - парашют.
Ранее в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.