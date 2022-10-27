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Может направлять HIMARS. В Украине разработали новый современный БПЛА (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 14:53
Может направлять HIMARS. В Украине разработали новый современный БПЛА (видео) Фото: в Украине разработали новый современный БПЛА "ШАРК" (скриншот из видео/facebook.com/ukrspecsystems)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разработали новый, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании-разработчика "Укрспецсистемс".

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, двойная гордость, что это украинский беспилотник - от идеи до производства.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Достоинства "ШАРК"

  • может быть использован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS;
  • имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
  • позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Технические характеристики "ШАРК":

  • Время полета - более 2 часов,
  • Дальность связи - 60 км;
  • Практический потолок - 2000 м;
  • Камерная система - Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
  • Взлетная масса - 10 кг;
  • Размах крыльев - 1,91 м;
  • Время развертывания - 15 минут;
  • Температура эксплуатации - от -15 С до +50 С;
  • Метод шифрования - AES256;
  • Крейсерская скорость - 70-90 км/ч;
  • Максимальная скорость полета - 150 км/ч;
  • Скорость сваливания - 60 к м/ч;
  • Способ взлета - катапульта;
  • Способ посадки - парашют.

Ранее в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.

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