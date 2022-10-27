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За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет

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Украина, Четверг 27 октября 2022 09:40
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет Фото: за 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 27 октября, в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52 и самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Около 08.00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25.

Как сообщалось, в среду, 12 октября, украинским военным понадобилось всего 18 минут, чтобы сбить четыре российских вертолета Ка-52.

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