В Генштабе раскрыли планы РФ на мобилизованных: будут на фронте через две недели
Основное привлечение российских мобилизованных состоится уже в течение полутора-двух недель. Вероятно, ими Россия попытается сдерживать наступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие значительные потери.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
Какие планы у России в отношении мобилизованных:
- сдерживание ВСУ на определенных участках фронта и распределение мобилизованных для равномерного усиления других участков;
- доукомплектование подразделений, понесших значительные потери;
- формирование полностью новых подразделений, в том числе танковых, мотострелковых, артиллерийских полков.
Мобилизация студентов в "ЛНР"
Как отметил Громов, мобилизация студентов вызвала напряжение среди общества в "ЛНР". После этого глава боевиков Леонид Пасечник издал "распоряжение" о якобы освобождении с военной службы отдельной категории граждан.
"Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение 2-3 месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", - добавляет Громов.
Мобилизация заключенных в "ДНР"
В ДНР, как заявил Громов, ожидается очередная группа мобилизованных заключенных. Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин, согласно имеющейся информации, подготовил проект "указа" о мобилизации отдельных граждан, согласно которому на военную службу призовут более 300 осужденных.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь в это время скрыто мобилизует водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.