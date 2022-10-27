Переменная облачность и туман: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине в пятницу, 28 октября, ожидается сухая, но облачная погода. Утром и ночью некоторые регионы окутает туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра, согласно прогнозам синоптиков, ожидается сухая погода, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м.

Что касается температуры воздуха, то в пятницу на западе и юге днем будет до +14...16 градусов выше нуля. В центральных и северных областях дневная температура воздуха повысится до 13-14 градусов тепла. На востоке завтра будет прохладно - там температура воздуха днем составит +9...11 градусов.