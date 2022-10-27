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Над Днепропетровской областью ВСУ сбили российскую ракету: что известно

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Днепр, Четверг 27 октября 2022 08:20
Над Днепропетровской областью ВСУ сбили российскую ракету: что известно Фото: над Днепропетровской областью ВСУ сбили российскую ракету (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Силы противовоздушной обороны ночью над Днепропетровской областью сбили российскую ракету. Обломки, к счастью никого не тронули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Вечер и ночь оказались беспокойными из-за сигналов воздушной тревоги. Но есть хорошие новости", - рассказал он.

По словам Лукашука, силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью вражескую ракету Х-59.

"Обломки никого не зацепили. В других районах области в течение ночи вражеских обстрелов не зафиксировано", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 27 октября обстреляли Запорожье из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате атак врага никто не пострадал.

Напомним, ВСУ вечером 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

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