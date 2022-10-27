Украина получила уникальную машину для разминирования территорий Armtrac 400 (фоторепортаж)

Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.

Как выглядит машина для разминирования Armtrac 400 - в фоторепортаже РБК-Украина .

Машину приобрели благодаря донорам со всего мира через платформу UNITED24. Это первое в Украине транспортное средство для разминирования Armtrac 400. Стоимость такого средства более 18 млн гривен.

Украина нужно больше таких машинах, ведь Россия продолжает ежедневно обстреливать наши территории взрывоопасными снарядами. Сейчас на платформе UNITED24 размещен сбор на покупку еще одной машины для разминирования.

Характеристики машины

Armtrac 400 - это самое большое и эффективное в своем классе транспортное средство для разминирования. Его вес без навесного оборудования - 12 тонн, максимальная скорость движения без оборудования - 7 км в час, дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил, обеспечивает рабочую скорость движения с оборудованием для разминирования - не более 2 км в час.

Мощность позволяет зачищать более 2400 метров квадратных территории в час. Машина обезвреживает взрывоопасные остатки на глубине 55 см, а надежная конструкция предохраняет его от противотанковых мин весом до 10 кг.

Но главным его преимуществом является дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору полную безопасность. Управлять средством можно и вручную - внутри бронированной и звукоизолированной кабины.

В настоящее время Armtrac 400 работает на деоккупированных территориях Харьковской области. Спасатели должны проверить и обследовать около 12 тысяч 500 квадратных километров.