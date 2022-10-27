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Украинский катер в Черном море уничтожил российского "шахеда"

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Украина, Четверг 27 октября 2022 09:54
Украинский катер в Черном море уничтожил российского "шахеда" Фото: катер в Черном море уничтожил российского "шахеда" (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 октября, украинский катер сбил российского Shahed-136, летевшего в небе над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в четверг, 27 октября, ВСУ на юге сбили российские вертолет Ка-52 и самолет Су-25.

Также силы ПВО ночью над Днепропетровской областью сбили российскую ракету. Обломки, к счастью никого не зацепили.

Кроме того, вечером 26 октября ВСУ уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

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