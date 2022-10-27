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Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии

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Киев, Четверг 27 октября 2022 19:48
Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии Фото: Украина отработала импорт электроэнергии из Европы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" сегодня провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сообщается, что тестовая импортная поставка была проведена в целях поддержки энергосистемы Украины. Первая поставка была мощностью 1 МВт. С ее помощью отработали алгоритм покрытия возможного дефицита из-за ракетных ударов и повреждения энергетической инфраструктуры.

Также сообщается, что компания получила право на импорт по результатом открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям.

"Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок - часть работы. Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину - это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", - отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко.

Напомним, после октябрьских массированных ударов по энергетическим объектам Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. Предполагается, что при необходимости европейские партнеры смогут обеспечить поставки украинским потребителям.

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Электроэнергия
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