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ВСУ уничтожили 18 из 20 БПЛА, которыми Россия атаковала Украину за сутки, - Залужный

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Украина, Четверг 27 октября 2022 11:13
ВСУ уничтожили 18 из 20 БПЛА, которыми Россия атаковала Украину за сутки, - Залужный Фото: Залужный заявил, что уничтожены 18 из 20 шахедов РФ в сутки (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталия Гурковская

Россия за последние сутки атаковала 20 "шахедами" объекты критической инфраструктуры Украины. Силы ПВО уничтожили 18 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"За последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 БПЛА "Shahed-136", применявшихся по объектам критической инфраструктуры нашего государства", - сказал он.

Как сообщалось, утром в четверг, 27 октября, ВСУ на юге сбили российские вертолет Ка-52 и самолет Су-25. Также украинский катер сбил российского Shahed-136, летевшего в небе над Черным морем.

Напомним, вечером 26 октября ВСУ уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

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