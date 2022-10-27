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Враг снова обстрелял объекты энергетики: повреждена магистральная сеть в центре Украины

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Украина, Четверг 27 октября 2022 12:04
Враг снова обстрелял объекты энергетики: повреждена магистральная сеть в центре Украины Фото: оккупанты повредили энергосистему в центре Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 27 октября, снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждена магистральная сеть в центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Из-за повреждений энергосистемы сегодня в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ограничат использование электроэнергии.

"Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян", - объясняют в "Укрэнерго".

Такие мероприятия помогут энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты инфраструктуры.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Киевской области иранскими дронами-камикадзе. По данным полиции, россияне совершили более шести атак.

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