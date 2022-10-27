Враг снова обстрелял объекты энергетики: повреждена магистральная сеть в центре Украины
Российские войска сегодня, 27 октября, снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждена магистральная сеть в центральных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Из-за повреждений энергосистемы сегодня в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ограничат использование электроэнергии.
"Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян", - объясняют в "Укрэнерго".
Такие мероприятия помогут энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты инфраструктуры.
Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Киевской области иранскими дронами-камикадзе. По данным полиции, россияне совершили более шести атак.
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