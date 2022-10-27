Россияне вводят военную цензуру на оккупированной части Запорожской области, - Федоров
Российские оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Жителей лишили свободы общения и доступа к правдивой информации", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, с сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Мэр предупредил, что будут проверять с кем человек общается, что смотрит в интернете.
"А если обнаружат там подписку на украинские телеграмм-каналы, оштрафуют или вообще бросят "на подвал". Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как обезвредили опасного террориста", - пояснил Федоров.
Мэр призвал мелитопольцев осторожничать, поскольку именно они являются главной ценностью украинского Мелитополя.
Напомним, что в Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Энергодаре родителям, отправившим своих детей на "отдых" в Россию, сообщают, что они задерживаются на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.
Недавно президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины.
Также сообщалось, что 7 октября российские кафиры в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.
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