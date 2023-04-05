Новый пакет помощи от США и Финляндия в составе НАТО: новости за 4 апреля

Война РФ против Украины:

Россия передала Беларуси "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты, - Шойгу

По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, в Беларусь передан комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении.

Он также сообщил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерной оснастке".

Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом оборонного Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО. Таким образом, количество стран-членов Альянса увеличилось до 31.

Украина начинает новую государственную политику по разминированию территорий

Правительство поручило создать отдельную структуру - Государственный центр гуманитарного разминирования, который будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования.

Между тем, Украина создает широкую коалицию стран, которые помогут сделать так, чтобы процесс разминирования не длился десятилетия. Первоочередной потребностью финансовые ресурсы.

Румыния выделила на улучшение оборонного потенциала Украины более 800 тысяч долларов

"Румыния обязуется, и я объявлю об этом завтра и сегодня, что мы внесем дальнейший вклад в программы укрепления оборонного потенциала Альянса, выделив более 800 тысяч долларов для Украины и 750 тысяч долларов для Молдовы, чтобы улучшить их оборонный потенциал", - заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

США объявили пакет помощи для Украины на 2,6 млрд долларов

Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя предоставление большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

Залужный провел новые переговоры с Милли: обсудили усиление ПВО и поставки оружия

Во время разговора Залужный рассказал об обстановке на линии фронта. В ходе переговоров было уделено особое внимание вопросу поставки вооружения и боеприпасов.

Россия пытается возродить шпионскую сеть в странах Европы, - Politico

Издание отмечает, что объекты критической инфраструктуры являются основной целью сбора разведданных российскими шпионами, приоритетом которых является мониторинг состояния производства и поставок образцов западного оружия в Украину.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе. В частности, они изучают другие методы сбора разведданных: кибер, нетрадиционное прикрытие, онлайн-операции.

Трампа арестовали более чем на час для зачитывания обвинений

Вчера бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинений.

В суде он не признал себя виновным по 34 пунктам обвинительного заключения. Трамп отрицает десятки пунктов обвинения в фальсификации деловой документации и сговоре в связи с его вероятной ролью в выплате денег "под шумок" двум женщинам в конце его президентской кампании 2016 года.

Через час Трамп покинул зал суда после того, как ему зачитали обвинения.

Мэра Тернополя разоблачили в злоупотреблении премиями. Горсовет отрицает обвинения

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Тернопольский городской голова Сергей Надал на протяжении войны выписывал себе максимальные премии. За это к нему был составлен административный протокол.

При этом в горсовете заявили, что решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.

Кулеба о членстве в НАТО: Вильнюс 2023 года - возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность государств-членов Североатлантического альянса исправить ошибки, допущенные на саммите в Бухаресте в 2008 году.