ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия передала Беларуси "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты, - Шойгу

Новина українською →
Москва, Вторник 04 апреля 2023 12:51
Россия передала Беларуси "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты, - Шойгу Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

По его словам, 3 апреля на полигоне в России якобы было начато обучение белорусских военных работе с этим комплексом для так называемой защиты "Союзного государства".

Кроме того, Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащеннии".

Напомним, ранее сообщалось о намерении России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, он готов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в РБ "если это понадобится Минску".

Решение Лукашенко возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Ядерное оружие Сергей Шойгу искандеры
NEWS
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну