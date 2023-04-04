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Трамп в суде отверг все обвинения в свою сторону

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Нью-Йорк, Вторник 04 апреля 2023 21:58
Трамп в суде отверг все обвинения в свою сторону Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинительного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Он отрицает десятки пунктов обвинения в фальсификации деловой документации и сговоре в связи с его предполагаемой ролью в выплате денег "под шумок" двум женщинам в конце его президентской кампании 2016 года.

Обвинительное заключение - первое в отношении бывшего президента - было оглашено в ходе краткого разбирательства в суде судьей Хуаном Мерчаном.

Дональд Трамп стал первым президентом США, действующим или бывшим, которому были предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, в четверг, 30 марта, большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс. Против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством.

Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".

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