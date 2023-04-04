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Кулеба о членстве в НАТО: Вильнюс 2023 года - возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 20:03
Кулеба о членстве в НАТО: Вильнюс 2023 года - возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность государств-членов Североатлантического альянса исправить ошибки, которые были допущены на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран, что членство Украины не ко времени, а ко времени максимальное увеличение поддержки Украины со стороны НАТО", - заявил он.

Кулеба добавил, что имел откровенный разговор с союзниками Украины, на котором "сказали все, что думали".

"Теперь союзники должны все обсудить и выйти на четкий результат, который будет достигнут в Вильнюсе. Если коротко, мой месседж таков: Вильнюс 2023 года - это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", - подчеркнул министр.

Он добавил, что повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточно для Украины.

Отметим, что в 2008 году ожидалось, что на саммите в Бухаресте Украина получит Плана действий по членству в НАТО. Однако государства-члены тогда отложили такое решение.

Напомнми, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять по 500 млн евро для Украины каждый год.

Кроме того, Столтенберг отмечал, что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.

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