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Москва хочет заменить группу "Вагнера" на фронте контролируемыми ЧВК, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 08:49
Москва хочет заменить группу "Вагнера" на фронте контролируемыми ЧВК, - британская разведка Фото: вместо группы Вагнера будут другие ЧВК (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы в конечном итоге заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и группой "Вагнер".

По данным британской разведки, российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой у него будет больше контроля. Однако ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размерам или боевой мощи "Вагнера".

При этом Россия, скорее всего, считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными, поскольку они менее связаны уровнем заработной платы и неэффективностью, которые препятствуют регулярной армии.

"Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем обычные военные потери", - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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