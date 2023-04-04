Москва хочет заменить группу "Вагнера" на фронте контролируемыми ЧВК, - британская разведка
Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы в конечном итоге заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, это происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и группой "Вагнер".
По данным британской разведки, российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой у него будет больше контроля. Однако ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размерам или боевой мощи "Вагнера".
При этом Россия, скорее всего, считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными, поскольку они менее связаны уровнем заработной платы и неэффективностью, которые препятствуют регулярной армии.
"Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем обычные военные потери", - отмечают в Минобороны Британии.
В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.
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